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Takla atan araçtaki 5 kişi yaralandı

Balıkesir’de meydana gelen kazada takla atan araçtaki 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 18:09
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Takla atan araçtaki 5 kişi yaralandı

Takla atan araçtaki 5 kişi yaralandı
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İHA

Edinilen bilgiye göre, 34 UA 6417 plakalı araç Gönen Alaettin kırsal mahallesinde seyir halindeyken havanın yağışlı olması sebebiyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık Ekipleri olay yerine geldi. 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslar ile Gönen Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Jandarmanın kaza ile ilgili tahkikatı devam ediyor.

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