Takla atan hafif ticari araç karşı şeride geçti

Kırıkkale'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın karşı şeride geçerek takla attığı kazada sürücü yaralandı.

KAYNAK: İHA
Takla atan hafif ticari araç karşı şeride geçti

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 ALL 717 plakalı hafif ticari aracın takla atarak karşı şeride geçtiği kazada sürücü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kullanılamaz hale gelen araç ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

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Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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