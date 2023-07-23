Takla atan otomobil eve girerek durabildi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak bir eve girdi. Kazada 5 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Takla atan otomobil eve girerek durabildi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Taha Carım Bulvarı üzerinde 06 DNA 897 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atan otomobil bir eve çarparak durabildi.

Kazada otomobilde bulunan 3’ü çocuk 5 kişilik aile yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, evde hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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