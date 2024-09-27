Takla atan otomobil hurdaya döndü. Sürücü yaralandı

Kaynak: İHA
Takla atan otomobil hurdaya döndü. Sürücü yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde takla atan Tofaş otomobilin sürücüsü yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde takla atan Tofaş otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 01 CBR 48 plakalı Fiat TOFAŞ marka otomobil, refüje çarparak takla attı. Ters dönerek duran ve hurdaya dönen otomobili gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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