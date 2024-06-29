Takla atan otomobilde can pazarı

Olay, gece saatlerinde Bursa-İzmir karayolu Ertuğrul Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 23 yaşındaki Muzaffer Samet Turna'nın kullandığı 34 HBC 281 plakalı araç, Berkay S.'nin yönetimindeki 16 NJ 505 plakalı araç ile hız yarışına tutuştu. Yarışın ardından iki araç birbiriyle temas etti ve bu durum, Turna'nın aracının kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaçlara çarpmasına neden oldu.

Çarpmanın şiddetiyle ağaçlara çarpan ve taklalar atan araç, yolun kenarında durabildi. Kazayı fark eden diğer sürücüler, acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan Muzaffer Samet Turna ve Yusuf C.'yi kurtarmak için hızla müdahale etti.

Yapılan ilk müdahalede, Turna'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralı Yusuf C., Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilirken, hafif yaralanan Berkay S. ise Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Turna'nın cenazesi, adli tıp incelemesi için morga gönderildi.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeride indirilen trafik, araçların ve ağaçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlattı.