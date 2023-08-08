Takla atan otomobilde emniyet kemeri kullanmayan 4 genç yola savruldu

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarında yükseltiye çarpıp takla attı.

KAYNAK: AA
Takla atan otomobilde emniyet kemeri kullanmayan 4 genç yola savruldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, devrilen otomobildeki ağır yaralanan kişilerden biri hayatını kaybetti, kazadaki ölü sayısı 3'e yükseldi.

Bursa-Yalova kara yolu Orhangazi istikametinde Abidin Çavdar yönetimindeki 16 BAD 950 plakalı otomobilin devrilmesiyle ağır yaralı olarak Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Onur Şenol (21) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kazadaki ölü sayısı 3'e yükseldi.

Çavdar yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki toprak alana girerek takla atmış, kazada sürücü olay yerinde, araçtaki Eren Kaya (21) ise kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

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Polisin incelemesinde, araçtaki emniyet kemerlerinin kullanılmadığı, bazılarının ise koltuk arkasından çekilerek takıldığı tespit edilmişti.

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Berke Candarı'nın ise hastanede tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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