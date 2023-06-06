Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ağrı’da Cezaevi Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

İHA’nın haberine göre, dün gece saat 22:00 sularında meydana gelen kazada, sürücü E. A. (22) idaresindeki 59 UM 703 araç, Hamur istikametinden Ağrı istikametine seyir halindeyken, merkez cezaevi köprüsü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü E.A. yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü E.A’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

aw907705-01.jpg

aw907705-02.jpg

Öne Çıkanlar
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Son Haberler
İşte Türkiye'de satılan elektrikli otomobil fiyatları. Güncel liste Teknoloji - Otomotiv
İşte Türkiye'de satılan elektrikli otomobil fiyatları. Güncel liste
Önündeki kaza yapmış araca çarpmak istemedi. Köprüden düştü Güncel
Önündeki kaza yapmış araca çarpmak istemedi. Köprüden düştü
Karagümrük'te rota Nistelrooy Spor
Karagümrük'te rota Nistelrooy
Çim biçilirken yaralanan yavru kirpi tedavi altında Güncel
Çim biçilirken yaralanan yavru kirpi tedavi altında
HES bombalanınca Yeni Kahovka şehri sular altında kaldı Dünya
HES bombalanınca Yeni Kahovka şehri sular altında kaldı
Uzmanı açıkladı. Besinle ilgili iki kavramı karıştırmayın Sağlık
Uzmanı açıkladı. Besinle ilgili iki kavramı karıştırmayın
Lokman Hekim'in mucizevi besini Şifalı Bitkiler
Lokman Hekim'in mucizevi besini