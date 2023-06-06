Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

İHA’nın haberine göre, dün gece saat 22:00 sularında meydana gelen kazada, sürücü E. A. (22) idaresindeki 59 UM 703 araç, Hamur istikametinden Ağrı istikametine seyir halindeyken, merkez cezaevi köprüsü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü E.A. yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü E.A’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.