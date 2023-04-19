(İHA) Kaza, İnebolu-Kastamonu karayolu Kırcalar köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Musa Köse M. idaresindeki 37 ABR 629 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı.

Yaklaşık 70 metre refüjde taklalar atarak sürüklenen aracın sürücüsü yaralandı.

EKİPLER TARAFINDAN SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Kaza sebebiyle kullanılmaz hale gelen aracın kapı, lastik, aks gibi birçok parçası çevreye savruldu.