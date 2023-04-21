Takla attığı aracı bırakıp kaçtı

Kayseri'de bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak, tramvay durağına çarptı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden uzaklaştı.

Takla attığı aracı bırakıp kaçtı

İHA'nın haberine göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kullandığı araçla takla atan şahıs, olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Alpaslan Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38 ND 745 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak, tramvay durağına çarptı. Sürücü kazanın ardından otomobilin içerisinden çıkarak kaçarken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan araç ekiplerin incelemesinin ardından çekiciyle kaldırılırken, polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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