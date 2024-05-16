Taksi bulamadı profilini Arap Şeyhi yaptı. Taksi anında yanına ışınlandı

Kaynak: Haber Merkezi Büşra Kapan
Taksi bulamadı profilini Arap Şeyhi yaptı. Taksi anında yanına ışınlandı
İstanbul'da yaşanan taksi bulma sorunu artık sona erdi. Bir vatandaş, taksi çağırma uygulamasındaki profilini Arap şeyhi profiline çevirerek 2 dakikada taksi geldiğini ortaya çıkardı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Özellikle İstanbul başta olmak üzere Türkiye’de taksi bulma sorunu büyük sıkıntılar yaratıyor. Kısa mesafe almak istemeyen veya taksisine turist alarak daha fazla para kazanmak isteyen bazı taksiciler, Türk vatandaşları çeşitli bahaneler üreterek taksisine almıyordu.

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TAKSİ BULAMADI PROFİLİNİ ARAP ŞEYHİ YAPTI

Duruma isyan eden bir vatandaş, bulduğu yöntemle taksi bulma sorununu ortadan kaldırdı. Vatandaş kullandığı popüler bir taksi çağırma uygulamasında profil bilgisini ‘Arap şeyhi’ olarak güncelleyerek, taksilerin kendisine daha hızlı yanıt vermesini sağladı. Taksi çağıran vatandaşa, 2 dakika içerisinde taksi geldi. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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