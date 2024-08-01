Taksi durağına gizemli telefon: "Kaçın duraktan, bomba var patlayacak"

Gece yarısı saatlerinde, Zonguldak'taki Uzunmehmet Caddesi'nde gerilim dolu anlar yaşandı. Bir ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Merkez Taksi Durağı'na bomba konulduğu yönündeki iddiaları araştırmak üzere bölgeye hızla intikal etti.

Endişe içinde bekleyen taksicilerin gözleri polis ekiplerinin her hareketindeydi. Yapılan titiz incelemeler sonucunda herhangi bir patlayıcı maddeye veya şüpheli bir duruma rastlanmadı. Olayla ilgili detaylı bilgi toplamak amacıyla taksicilerle görüşen polis, olayla ilgili tutanak düzenledi.

'KAÇIN. DURAKTA BOMBA VAR PATLAYACAK'

30 yıldır aynı durakta çalışan taksici Erol Özışık (51), "Saat 11’i 5 geçe, 10 geçe gibi bir telefon geldi. 15- 16 yaşlarında bir çocuk sesine benziyordu. ‘Abi kaçın duraktan, bomba var. Patlayacak’ diye telefonda benimle konuştu. Ben de ‘sen ne diyorsun’ deyip inanmayarak yanımdaki arkadaşa verdim. O da konuştu. Ona da ağlayarak aynı şeyleri söyledi, ‘kaçın durakta bomba var.’

O da inanmadı gerçi de biz emniyeti aradık. Gelip incelediler. Şu anlık bir şey yok. Yani bilinmeyen numara, görünmedi numara. Taksilerimizi boşalttık. Arama- tarama yapıldı, asılsız ihbardı herhalde. Ben 30 senedir buradayım, ilk defa böyle bir şey gördüm" dedi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.