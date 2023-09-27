Taksi güvenlik kulübesine girdi: 4 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Yakutiye ilçesinde Atatürk Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. Rektörlük tarafından çıkış noktasına giden, 25 TT 361 plakalı taksinin sürücüsü Taha Kılıç, aniden önüne çıkan hafif ticari araçtan kaçmak isterken, park halindeki başka hafif ticari araca çarptı.
Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği taksi, Atatürk Üniversitesi'nin ana giriş noktasındaki güvenlik birimine girdi. İçerideki 4 özel güvenlik görevlisi, çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, taksi çekiciyle götürüldü. Polis, kazayla ilgili tutanak tutup, soruşturma başlattı.