Taksi ücretlerine bir ayda 2. zam

İzmir'de taksi ücretlerine bir ay önce yapılan zammın ardından yeni bir zamlı tarife daha uygulandı.

Alınan karara göre, indi-bindi ücreti 90 TL'ye, kilometre başı ücret ise 30 TL'ye yükseltildi.

Karar, Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylandı ve önceki 80 TL olan indi-bindi ücreti 90 TL olarak güncellendi. İlk açılış ücreti ise 20 TL olarak belirlendi.

İZMİR'DE İNDİ-BİNDİ 90 TL OLDU

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bir ay önce yapılan zammın ardından akaryakıt fiyatlarına gelen artış nedeniyle yeni bir fiyat düzenlemesi yapma gerekliliği doğduğunu belirtti.

Anık, "Bizim önerimiz üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduk ve tarifemizi revize ettik. Son karar UKOME genel kurulundan geçti ve yakın mesafe için 90 TL, kilometre başı ise 30 TL olarak belirlendi" şeklinde konuştu.

AKSARAY'DA DA ZAM GELMİŞTİ

Aksaray Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası, yeni tarifeyi duyurmuştu.

Yeni tarifeye göre taksilerde açılış ücreti 30 lira, kilometre başına ücret 35 lira, bekleme ücreti saati 210 lira ve indi-bindi ücreti 140 lira olarak değişmişti.

NİĞDE'DE DE YÜZDE 100 ZAM YAPILMIŞTI

Niğde'de taksimetrenin açılış ücreti 50 liradan 75 liraya yükselmiş ve kilometre başına taksi ücreti 20 liradan 30 liraya çıkarılmıştı. Kısa mesafe ve indi bindi ücretlerine de yüzde 100 zam yapılarak, 50 liradan 100 liraya yükseltilmişti.