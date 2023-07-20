Taksi ücretlerine dev zam! İndi bindi 75 TL

Ankara’da taksilerdeki 30 liralık indi-bindi tarifesi, gelen büyük zamla 50 lira oldu. İstanbul’da ise bu fiyatın 75 TL olacağı iddia edildi.

Taksi ücretlerine dev zam! İndi bindi 75 TL

Ankara’da 30 TL olan indi-bindi ücretine zam geldi. Zammın İstanbul’da da söz konusu olacağı, indi-bindi fiyatının 75 lirayı bulacağı konuşuluyor.

Yurt Gazetesi’nde yer alan habere göre Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, akaryakıta gelen zamlardan taksici esnafının etkilendiğini ifade ederek “yüzde 50’ye yakın zam yapmak durumunda kaldık” dedi.

AÇILIŞ 18 LİRA

Yiğiner, “İndi- bindi ücreti 50 lira, açılış ücreti 18 lira, kilometre ücreti ise 15 lira olacak. Fiyatlar bu hafta sonundan itibaren uygulamaya başlanacak” diye konuştu.

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