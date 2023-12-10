Taksici dehşeti yaşadı. Ormanlık alana götürülüp gasp edildi

Arnavutköy'de taksi şoförü, iddiaya göre yağmurlu havada evlerine gitmeye çalışan ve paralarının olmadığını söyleyen gençleri aracına aldı. Söylenen ormanlık alandaki adrese giden şoför, burada bekleyen 1 kişi ve araçtaki diğer 3 kişi tarafından darp ve gasp edildi.

KAYNAK: İHA
Taksici dehşeti yaşadı. Ormanlık alana götürülüp gasp edildi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde iddiaya göre mesai saatini tamamlayan taksi şoförü Kenan Temiz, Anadolu Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere yola çıktı.

Bu esnada şoför Temiz’in aracına yaklaşan 3 genç, yağmurlu havada evlerine gitmeye çalıştıklarını ve paralarının olmadığını söyledi. Temiz, gençlere yardım etmek için aracına alarak evlerine götürmek istedi. 3 şahıs evleri olarak ormanlık bir alanı tarif ederken yolculuk esnasında şoföre silah ve bıçak çekti. Şahıslar ardından tenha bir noktada kendilerini bekleyen dördüncü kişinin yanında taksiyi durdurdu. Burada 2 kişi şoförü tutarken diğer iki şahıs ise taksiciyi darp ve gasp etti.

Günlük kazancı çalınan ve darp edilen taksici acil durum butonuna bastı. Olay yerine diğer taksi şoförleri ve polisler sevk edildi. Polis ekipleri gaspçıları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

TAKSİNİN YANINA GELEREK BİNDİKLERİ AN KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan şahısların taksinin yanına gelerek şoförle konuştuğu ve sonrasında araca bindiği anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde bir kişinin aracın yanına gelip konuştuktan sonra diğer kişilerle beraber araca bindiği ve aracın uzaklaştığı görüldü.

Yaşadığı gasp olayını anlatan taksi şoförü Kenan Temiz, "Ben akşam evime giderken 3 arkadaş geldi paralarının olmadığını ve Allah rızası için eve gitmek istediklerini söylediler. Bende yardımcı olmak için tamam dedim arabaya aldım. Götürürken arkada kendi aralarında bir şey konuştular ben anladım ve acil durum çağrısı yaptım. Beni çıkmaz bir sokağa soktular sağ tarafımda oturan bıçak dayadı. Arkamda bulunan kişi de silahla kafama vurdu. Ormanlık alana çektiler beni. Araçtan indirip beni kenara çektiler, kavga ettik. Hastaneye gidip darp raporu aldım. Araca bindiklerinde 3 kişilerdi, orada 4 kişi oldular. Benim bir kaburgam kırıldı, şikayetçi oldum" ifadelerini kullandı.

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