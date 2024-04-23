Taksici katili tutuklandı

Dün Kastamonu’nun Araç ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, saat 11.00’den itibaren kendisinden haber alınamayan ticari taksi şoförü Akif Eymür için ekipler arama çalışması başlattı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve yakınlarınca gerçekleştirilen arama çalışmaları sonucunda Eymür'ün kullandığı ticari taksi, Araç ilçesine bağlı Toygaören köyünde ormanlık alanda terk edilmiş halde bulundu. Ekipler aracın bulunduğu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırırken Eymür cansız bedeni, ticari taksiden 500 metre uzaklıkta silahla vurulmuş halde bulundu.

Ekipler tarafından olaya ilişkin başlatılan soruşturma sonucunda kimliği belirlenen cinayet şüphelisi M.B. yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinden sonra güvenlik önlemleri alınarak Araç Adliyesi'ne sevk edildi. 18 yaşındaki M.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.