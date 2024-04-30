Taksici katiline 20 yıl 6 ay hapis! Öldürdüğü dereye atmıştı…

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen duruşmada, sanık Kol ve merhum Aslan’ın ailesi ile avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı, sanık Kol’a yönelik mütalaada belirtilen “kasten adam öldürme” suçundan müebbet ve “yağma” suçundan 3 ila 7 yıl arasında hapis cezası talep edildiğini hatırlattı.

Sanık Kol savunmasında, “Maktulün ailesinden özür dilerim. Olay, anlık bir öfke sonucu gerçekleşti. Kendime zarar verebileceğini düşündüğüm Aslan’a karşı aracına ateş açtım, ancak öldürme niyetim yoktu. Keşke bu olay bu noktaya varmasaydı. Ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

Avukatların ve savcının beyanları sonrasında mahkeme, sanığın “yağma” suçundan delil yetersizliği nedeniyle beraatine karar verdi.

“Kasten adam öldürme” suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırılan Kol’un cezası, tahrik indirimiyle 18 yıla indirildi ve “ruhsatsız silah kullanma” suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

DERE KENARINA ATMIŞTI

30 Haziran 2023 tarihinde, Sürmene Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp ihbarı üzerine aranan bir kişiyi araştırırken Küçükdere Mahallesi’nde dere kenarında bir ceset buldu. Yapılan incelemeler sonucunda, silahla vurularak öldürülen kişinin 52 yaşındaki Hüseyin Aslan olduğu tespit edildi. Aslan’a ait 61 SY 053 plakalı araç, camları kırık vaziyette aynı mahalledeki dere yolunda bulundu ve olayla bağlantılı olarak yakalanan Mustafa Kol, mahkeme tarafından tutuklandı.