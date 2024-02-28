Taksici katilinin raporu ortaya çıktı. Akıl hastalığı var mı?

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde "nitelikli adam öldürme", "nitelikli yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından tutuklu yargılanan Aysal hakkında istenilen akıl hastanesi yani cezai ehliyet raporu, mahkemenin eline ulaştı.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından hazırlanan raporda:

"Şahsın ceza sorumluluğunu etkileyecek düzeyde bir akıl hastalığı ya da zayıflığının saptanamadığı, suç tarihinde şahsın işlediği iddia edilen fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını anlayabildiği ve bu fiillerle ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu, dolayısıyla işlediği iddia edilen suçlara yönelik ceza sorumluluğunun tam olduğu görülmüştür." denildi.

ÜÇ EL ATEŞ ETMİŞTİ

Taksi şoförü Oğuz Erge, 31 Ocak'ta saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşonlu ve maskeli gezen, Gaziemir'e gideceğini söyleyen Delil Aysal'ı (19) taksisine almıştı.

Taksi, Gaziemir Belediyesi civarına vardığında Aysal'ın oturduğu arka koltuktan taksi şoförüne tabancayla üç el ateş etmişti. Silahla üç kez vurulan Erge ağır yaralanmış, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

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