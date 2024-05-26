Taksici yerde uzanan köpeği ezdi ortalık birbirine girdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Taksici yerde uzanan köpeği ezdi ortalık birbirine girdi

Mardin’de yolcu alan bir taksi kaldırımdan gitmeye çalışırken yerde uzanan köpeği ezdi. Köpeğin acı içinde çığlık atması sonrası ortalık birbirine girdi. Yakındaki dükkandan fırlayan bir kadın “Allah belanı versin” diyerek taksiyi tekmeledi.

Mardin’de bir taksici kaldırımdan gitmeye çalışırken yerde uzanan köpeği ezdi. Yaralanan köpek acı içinde hızla kaçarken çevredekiler duruma isyan etti.

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Taksicinin köpeği ezmesi sonrası yakındaki bir dükkandan hızla gelen bir kadın taksiciye ateş püskürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde dükkandan fırlayan kadın taksiciye sert tepki gösterdi. Taksici ise köpeği görmediğini söyledi.

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Taksicinin kaldırımdan gitmesine sert tepki gösteren kadın “Nasıl görmüyorsun? Allah belanı versin. Köpeğin ayağı kırıldı, tedavisini yaptır! Köpeğin kanına bak” dedi.

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Öfkesi dinmeyen kadın taksinin kapısını da tekmeledi. Bir süre sonra aracın içindeki yolcu da kapıyı açarak tartışmaya dahil oldu. Tansiyon daha da yükseldi.

Taksici daha sonra olay yerinden ayrıldı.

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