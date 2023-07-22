Taksiciden yok artık dedirten sözler. "her tarafları meydanda"

Bir taksi sürücüsü arabasına aldığı Anne kız 2 müşterinin, giyimi kuşamı üzerinden Türk kadınlarının giyim kuşamını eleştirdi. “Her tarafları meydanda tahrik oluyorum.”

Taksiciden yok artık dedirten sözler. "her tarafları meydanda"

İstanbul’da aracına aldığı 2 müşterinin giyimi kuşamı üzerinden Türk kadınlarının giyim kuşamını eleştirmeye başlayan taksici müşteriye;

Benim senin yaşında çocuğum var. Kadın dediğin kendine çeki düzen verecek. Kadınların her tarafları meydanda tahrik oluyorum. Kadın her tarafını kapatacak erkeği tahrik etmeyecek. Sözlerini sarf etti.

BİZ ARABİSTAN’DA DEĞİLİZ

Taksicinin sözleri karşısında şok olan müşteriler taksiciye;

Biz Arabistan’da değiliz. Kadın neden her tarafını kapatmak zorunda? Kur’an da bile ilk vahiy erkeğe inmiş. Erkekler gözlerini örtsün demiş. "Ben bir taraflarımı mı açıp geziyorum?" diyerek taksiciye sitem etti.

Taksicilerin söylediklerini kayda alan müşteriler, videoyu sosyal medyada paylaşınca sosyal medyanın gündemine oturdu.

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