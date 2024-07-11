Taksiciler 24 saatlik grev başlattı

Düzenleme: Kaynak: AA
Taksiciler 24 saatlik grev başlattı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler, Turizm Bakanlığının gündeme getirdiği yasa tasarısını protesto etmek için 24 saatliğine greve gitti.

Yunanistan Atina'da taksiciler greve gitti. Taksicilerin grevi, yerel saatle 06.00'da başladı ve yarın 06.00'ya kadar sürecek.

Taksiciler, grevleriyle Turizm Bakanlığının araç kiralama şirketlerinin denetlenmesini sınırlayacağını savundukları yeni yasa tasarısına tepkilerini gösterdi.

Taksiciler, yeni yasa tasarısı gereği araç kiralama şirketlerinin sürücülü araç kiralama faaliyetlerinin denetlenmemesi halinde, taksicilerin sektördeki rekabet gücünün azalacağını savundu.

Taksiciler, tepkilerini Atina'da araçlarıyla yola çıkarak verdi.

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