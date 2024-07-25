Taksiciler gelen zammı beğenmedi. Kontak kapatırız dediler

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) toplantısında toplu taşımaya ve taksilere zam kararı çıktı.

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu taksilere yüzde 30 zam istese de o kadar zam yapılmadı. Yüzde 13 oranında zam yapıldı

Taksi ücretlerine gelen zam oranı sonrasında indi bindi ücreti 90 liradan 100 liraya yükseldi.Zamlar 28 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

“KONTAK KAPATIRIZ”

Aksu ise zam oranına itiraz ederek "Esnafı hiçe sayan teklifi kabul etmiyoruz. Bu maliyetlerle kontak kapatırız” ifadelerini kullandı.

FİYATLAR NASIL OLDU ?

Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 22,19 zamla 24,55 liradan 30 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 195,63 liradan 235 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 90 liradan 100 liraya çıktı.

OTOPARK, OTOBÜS, DENİZ TAKSİYE DE ZAM YAPILDI

Öte yandan İETT otobüsünde tam elektronik bilet 17,70 TL'den 20 TL'ye çıktı.

Abonman ücretlerinde de artış yaşandı. Mavi Kart (Abonman) ücreti 1568 liraya yükselirken, öğrenciler için uygulanan abonman tarifesi 250 TL'den 282,5 TL'ye yükseldi.

Deniz Taksi ücretlerine de 100 zam yapıldı., 210 lira olan açılış ve ilk mil ücreti, 420 liraya, 155 lira olan 1-4 mil arası taşıma ücreti 310 liraya, 125 lira olan 4-8 mil arası taşıma ücreti 250 lira, 100 lira olan 8-16 mil arası taşıma ücreti 200 liraya çıkarıldı.