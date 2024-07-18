Taksiciler Nartının kurucusuna saldırdı. UKOME toplantısında ortalık karıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Taksiciler Nartının kurucusuna saldırdı. UKOME toplantısında ortalık karıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği'ne dair komisyon kurulmasına karar verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) alt komisyon toplantısı yapıldı.

Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği konusunun ilk defa gündeme geldiği toplantıda tüm devlet kurumlarından yazılı görüş alınması sonrasında da yönetmelik komisyonunun kurulması ve onaylanmak için oylamaya sunulması kararı çıktığı belirtildi.

Vatandaş, toplu taşımanın yanında taksiyi tercih etmek istiyordu fakat taksi bulmak o kadar kolay değil. Özellikle son yıllarda taksiciler ve yolcular arasında çıkan tartışmalara sosyal medyada sık sık rastlar olmuştuk. Kısa mesafe için arabaya yolcu almayan taksiciler, gidilecek yolu uzatarak daha fazla para talep edenler, yerel halktan ziyade turistleri arabaya alan taksiciler derken, saymakla bitmeyen sorunlar, yeni bir çözümü ortaya çıkardı. Bu çözüm Mart’nın kurucusu Oğuz Alper Öktem’den geldi.

Ancak Öktem’in bu çözümü taksiciler tarafından tepkilere hatta şiddete neden oldu. Tüm bu sorunlar neticesinde konu UKOME’ye taşındı.

"TAKSİCİLER ÜSTÜMÜZE YÜRÜDÜ"

İstanbul'da ulaşıma ilişkin düzenlemelerin masaya yatırıldığı UKOME Alt Komisyon toplantı sonrasında Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem açıklamada bulundu.

Toplantı esnasında taksicilerin bir anda kendilerine saldırdıklarını belirten Öktem, taksicilerin bir anda ayağa kalktığını ve 'biz terk ediyoruz' diyerek orayı terk ettiğini belirtti.

Çıkarken de bizim üstümüze yürümeye çalıştılar” diye konuştu. Taksicilerden ‘plaka ağaları’ olarak bahseden Öktem “alayınız gelsin” dedi.

"KAZANACAĞIZ DEMİŞTİK, KAZANIYORUZ"

Öktem, UKOME bütün söz konusu bakanlıklara ve devlet kurumlarına görüş almak için yazı yazdığını, akabinde Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği için komisyon kurulacağını söyledi.

Öktem, bu komisyonda çalışma yapılacağını ve ardından UKOME’ye yer oylama için gelineceğini belirterek, kazanacağız söylediklerini ve kazandıklarını belirterek “İstanbul bizimle” dedi.

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