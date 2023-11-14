Taksiciler yeniden zam istedi. İşte istedikleri oran

Tele1’de yer alan bilgilere göre, İktidarın yanlış ekonomi politikası tüm sektörlerin belini büktü. Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına düzenlemeler yapılsa da vatandaş çaresiz.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) taksimetre ücretlerine zam yapılması talebinde bulundu.

EN AZ YÜZDE 65 ZAM İSTİYORLAR

Demirbaş giderlerine gelen zamlardan dolayı yüzde 65 oranında taksimetre tarife artışı talebinde bulunduklarını söyledi.

Aksu, şu ifadeleri kullandı:

Demirbaşlara gelen zamlardan dolayı İBB’ye yüzde 65 oranında taksimetre tarife artışı talebinde bulunduk. Yılbaşında toplu taşıma araçlarına, taksiye, minibüse, servise rutin zam yapılıyor. Biz de bundan dolayı talebimizi şimdiden ilettik.

İNDİ- BİNDİ 70 LİRA

Öte yandan son yapılan zamla taksilerde indi-bindi 70 TL, açılış 19.17 TL, kilometre başına ücret 13.75 TL olmuştu.