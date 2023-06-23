Taksicilerin 'müşteri sırası' tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Kayseri Melikgazi ilçesindeki Kızılay EKM taksi durağında saat 16.00 civarında meydana gelen olayda, taksi şoförleri R.D. (23) ile A.D. (32) arasında müşteri sırası nedeniyle tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine R.D., aracından aldığı bıçakla A.D.’yi yaraladı ve taksisiyle kaçtı. A.D., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. A.D.’nin cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Polis ekipleri, kaçan R.D.’yi bir akaryakıt istasyonunda yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.