Taksicinin hatası kazayı getirdi! Yaralılar var

Antalya Manavgat'ta bir ticari taksi sürücüsü, Alman turistin kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Kazada üç Alman uyruklu vatandaş yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari taksi Alman vatandaşının kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Kazada elektrikli bisiklette bulunan Alman uyruklu 3 kişi yarkalandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Side Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halindeki Abdil İ.'nin kullandığı 07 J 0235 plakalı ticari taksi, Almanya uyruklu Marlıes Barth H.'nin kullandığı 07 MB 4614 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Kazada elektrikli bisikleti kullanan Marlies Barth H. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Alman uyruklu Ingeborg Zirgler S. ve Sabine Haas P. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla Side Özel Anadolu Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan hayati tehlikeleri bulunduğu belirlenen Marlies Barth H. ve Ingeborg Zirgler S. Antalya merkezde bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

