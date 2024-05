Taksiciye kaldırım taşıyla saldıran tutuklu sanık: "Poşetin içinde gofret var sanıyordum"

İlk duruşmada söz alan sanık, "Poşetin içerisinde gofret, çikolata olduğunu sanıyordum, içinde taş olduğundan haberim yoktu" dedi.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taksici Selim Keleş, taraf avukatları ve hakkında hazırlanan iddianamede ’silahla yağmaya teşebbüs’ suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenilen tutuklu sanık A.T. katıldı.

Sanık A.T., "İçinde Taş Olduğundan Haberim Yoktu" Dedi

Duruşmada söz hakkı verilen A.T., "Ailevi sorunlarım vardı. Bildiğim bir yere gidip içki içtim. Bir süre sonra evime dönmek için yola çıktım. Taksiyi görüp bindim. Ben her akşam çocuğuma çikolata, gofret alıyordum ve her zaman yanımda bunları taşımak için poşet bulunuyordu. Alkolün etkisiyle midemi kötü hissettim ve araçtan inmek istedim. Taksi şoförüne durmasını söyledim. Durmasını istediğim yer evime yakın yer değildi. Alkolün etkisiyle yavaş hareket ediyordum.

O sırada taksi şoförü arkasına döndü, bende küfür ettiğini sandım. Cebimden çocuğuma çikolata aldığım poşeti çıkarıp onunla vurdum. Poşetin ağır olduğunu bilmiyordum. Poşetin içerisinde gofret, çikolata olduğunu sanıyordum, içinde taş olduğundan haberim yoktu. Elimden düşen poşete uzandım. Ama alamadım.

Taksiden de başka bir şey almadım. Bu sırada elimdeki kanı fark ettim. Korku ve panikle kaçtım. Olayın şokunu atamadım. Eve varıp yaşadıklarımı eşime anlattım. Alkollü olduğum için inanmadı. Ertesi gün polisler bana ulaştı. Mahkemenizden, Selim amcadan eşi ve çocuğundan özür dilerim" ifadelerini kullandı.

"TAKSİ ŞOFÖRÜ: KENDİMİ KORUMAYA ÇALIŞTIM"

Sanık A.T.'nin savunmasının ardından söz alan taksici Selim Keleş ise, yaşadığı olayı şu şekilde anlattı: "1992 yılından beridir taksiciyim. Her şey kameralarda gözüküyor. Gediz’e gideceğini söyledi ve ücretini sordu. Taksinin arkasına oturdu. Sağa git, sola git gibi komutlar verdi. Sonra karanlık bir sokağa yönlendirdi. Bir tarafında yüksek bir duvar, bir tarafında yüksek bina vardı. Yolcu dur deyince biz bu durumlarda durup aracın iç lambasını yakarız.

Lambayı yakmak istediğim sırada kafama darbe aldım. Eğer poşeti almasaydım ikinci darbede ya ölecektim ya da felç kalacaktım. Akabinde poşet taksinin iç tarafına düştü. Bu kez bana vurmaya başladı. Bende kendimi korumaya çalıştım. O sırada elini yan pantolon cebime attı. Bende cebimden bir şey almaması için elimle baskıladım. Baktı benden bir şey alamayacak, arka kapıdan kaçtı.

Ardından inip birkaç adım attım. Sonra bu işin planlı olabileceği, birkaç kişinin daha olabileceği düşüncesiyle aracıma binip korkup uzaklaştım. Kan kaybından fenalaşıp durağımdan yardım istedim. Hastaneye kaldırıldım. Hiç kimse yanındaki poşete taş koymaz. Planlıydı. Kendimi korumasaydım beni öldürecekti. Şikayetçiyim" dedi.

Davanın 4 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan ikinci duruşmasına kadar devam edeceği açıklandı.