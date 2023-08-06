Taksiciyi öldüren şüpheliler tutuklandı

Taksi şoförü Samet Kubiloğlu, Beyoğlu’ndan aldığı yolcuları Gaziosmanpaşa’ya getirdiği sırada taksiye açılan ateş sonucunda hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayla ilgili yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Taksiciyi öldüren şüpheliler tutuklandı

Olay, 30 Temmuz'da sabaha karşı 05.00 sıralarında Yıldız Tabya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi şoförü Samet Kubiloğlu, Beyoğlu'ndan aldığı 3 yolcuyu Gaziosmanpaşa'ya götürmek için yola çıktı. Yıldız Tabya Mahallesi'ne geldikleri sırada iddiaya göre, taksideki yolcularla aralarında husumet bulunan şüpheliler taksiye silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Saldırıda 2 çocuk babası Samet Kubiloğlu hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada, saldırıyı Y.Ö. (20), E.A. (23), İ.Ö. (18) ve A.B. (17) isimli şüphelilerin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, İ.Ö., üzerinde 1 adet pompalı tüfekle birlikte yakalandı. A.B. ise olay sırasında E.A. ile birlikte kullandığı değerlendirilen 3 adet ruhsatsız silahla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler A.B. ve E.A., adliyeye sevk edildi. Y.Ö. ve İ.Ö., çıkarıldıkları mahkemece "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

gaziosmanpasada-taksiciyi-olduren-supheliler-tutuklandi-4413-dhaphoto1.jpg

gaziosmanpasada-taksiciyi-olduren-supheliler-tutuklandi-4413-dhaphoto2.jpg

gaziosmanpasada-taksiciyi-olduren-supheliler-tutuklandi-4413-dhaphoto3.jpg

gaziosmanpasada-taksiciyi-olduren-supheliler-tutuklandi-4413-dhaphoto4.jpg

gaziosmanpasada-taksiciyi-olduren-supheliler-tutuklandi-4413-dhaphoto5.jpg

Öne Çıkanlar
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Dünyaca ünlü sanatçı LP'den Türkiye paylaşımı Magazin
Dünyaca ünlü sanatçı LP'den Türkiye paylaşımı
Rüyada ok görmek ne demek? Rüyada ok görmenin anlamı nedir? Rüya Tabirleri
Rüyada ok görmek ne demek? Rüyada ok görmenin anlamı nedir?
Antalya’da hareketli gece: Bıçakla polise direndi birinci kattan düşüp yaralandı Güncel
Antalya’da hareketli gece: Bıçakla polise direndi birinci kattan düşüp yaralandı
Muğla'da hafriyat yüklü kamyon devrildi: 1 kişi yaralandı Güncel
Muğla'da hafriyat yüklü kamyon devrildi: 1 kişi yaralandı
İngilizlerin aklı Zaniolo'da. Premier Ligi devi peşine düştü Spor
İngilizlerin aklı Zaniolo'da. Premier Ligi devi peşine düştü
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibine UEFA'dan ceza Spor
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibine UEFA'dan ceza
Türk mitolojisinde Alpamış ne anlama geliyor? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Alpamış ne anlama geliyor?