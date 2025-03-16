Takside silahla vurup yola attılar

Kaynak: İHA

Malatya'da ticari taksinin içerisinde bacağında silahla vurulduktan sonra yola atıldı.

Olay, gece yarısı Yeşilyurt ilçesi Gülümser Caddesi üzerinde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere cadde üzerinde yerde kanlar içerisinde yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı U.T. kendisini ticari taksi içerisinde S.T.'nin silahla yaraladıktan sonra yola attığını belirtti.

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Bacak kısmına kurşun isabet eden U.T. Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayın zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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