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Taksim bombacısının sahte kocası Bilal Hassan'ın YPG bayrağı önünde fotoğrafı ortaya çıktı

Taksim'de 6 kişinin hayatını kaybetmesine 81 kişinin ise yaralanmasına sebep olan bombacı terörist Ahlam Albashir'in sahte kocasının gerçek kimliği ortaya çıktı. Gerçek adı Bilal Elhac Maoas olan teröristin YPG bayrağı önünde fotoğrafı çıktı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 15:49
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Taksim bombacısının sahte kocası Bilal Hassan'ın gerçek kimliği belli oldu

Taksim bombacısının sahte kocası Bilal Hassan'ın YPG bayrağı önünde fotoğrafı ortaya çıktı
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'in sahte kocası olarak bilinen ve saldırıyı gerçekleştirmesi için bombacı teröriste bombayı temin eden kilit isim Bilal Hassan'ın kardeşi gözaltına alındı.

Terör saldırısından sonra Bulgaristan'a kaçtığı düşünülen firari Bilal Hassan'ın da şifreleri çözüldü.

Firari Bilal Hassan'ın gerçek kimliği de tespit edildi. Firari Bilal Elhac Maoas'ın bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG adına Suriye'de faaliyet yürütürken çektirdiği fotoğraf da ortaya çıktı.

SAHTE KARI KOCA GÖRÜNÜMÜNDE ÜLKEYE GİRMİŞTİLER

Terörist Ahlam Albashır, Bilal Hassan'la sahte evlilik belgesi düzenleterek Türkiye'ye giriş yapmış ve bombayı Taksim'de Bilal Hassan'dan teslim alarak patlayacağı bölgeye taşımıştı.

Bilal Hassan, Taksim saldırısı sonrasında kameralara takılmış ancak yakalanamadan Edirne üzerinden Bulgaristan'a kaçırılmıştı.

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