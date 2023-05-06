Taksim esnafı dilencilerden şikayetçi

Taksim Meydanı’nda sayısı artan dilenciler sorun olmaya devam ediyor. Esnaf, çocukları kullanarak duygu sömürüsü yapıp turistlerden para isten dilencilere bir çözüm bulunmasını istedi.

Taksim esnafı dilencilerden şikayetçi

(İHA) İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Taksim Meydanı’nda çocukları kullanarak duygu sömürüsü yapan dilenciler bölge halkını ve esnafı canından bezdirdi.

Dilenciler, yerli ve yabancı turistleri para isteyerek rahatsız ediyor.

Meydandaki kafelerde oturanlardan da para isteyen dilenciler, çevre esnafının işini de engelliyor.

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"TURİST DURMUYOR İŞ YAPAMIYORUZ"

Esnaf Alaattin Yılgın, “Belediyenin buna bir çözüm bulması lazım. Biz de rahatsız oluyoruz. Müşterilerle ilgilenirken bir anda oraya geliyorlar, müşteriler de rahatsız oluyor, kaçıyor. Taksim Meydanı’nda iş yapamıyoruz, turist durmuyor” dedi.

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