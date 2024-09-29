Taksim'de dilenci operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Taksim'de dilenci operasyonu

İstanbul Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dün akşam yapılan dilenci operasyonunda, turistleri rahatsız eden ve çocukları kullanarak dilencilik yapan kişiler yakalandı. 12 dilenci ve 3 çocuk, Edirnekapı Zabıta Müdürlüğü'ne götürülerek kişi başı 977 lira para cezası kesildi.

Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevresinde yapılan operasyonda, dilencilik yapan kişiler zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Gelen turistleri rahatsız eden ve küçük çocuklar ile bebekleri kullanarak dilencilik yapanlar, ekip otomobiline bindirildi. Bazı dilenciler, yakalandıkları esnada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

Operasyon sonucunda 12 dilenci ve 3 küçük çocuk yakalanarak, işlemleri yapılmak üzere Edirnekapı Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Dilencilere, Kabahatler Kanunu'na göre kişi başı 977 lira para cezası uygulandı.

Taksim'de dilenci operasyonu

Taksim'de dilenci operasyonu

Taksim'de dilenci operasyonu

Taksim'de dilenci operasyonu

Taksim'de dilenci operasyonu

Taksim'de dilenci operasyonu

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