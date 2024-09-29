Taksim'de dilenci operasyonu

Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevresinde yapılan operasyonda, dilencilik yapan kişiler zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Gelen turistleri rahatsız eden ve küçük çocuklar ile bebekleri kullanarak dilencilik yapanlar, ekip otomobiline bindirildi. Bazı dilenciler, yakalandıkları esnada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

Operasyon sonucunda 12 dilenci ve 3 küçük çocuk yakalanarak, işlemleri yapılmak üzere Edirnekapı Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Dilencilere, Kabahatler Kanunu'na göre kişi başı 977 lira para cezası uygulandı.