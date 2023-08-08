Taksim'de havaya dolar saçanların kim olduğu ortaya çıktı

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde, Taksim meydanında havaya atılan 1 dolarlık banknotlar ve dövizleri toplamak için birbirini ezen insanlar görülüyordu. Havaya kimin dolar attığı ortaya çıktı.

Taksim'de havaya dolar saçanların kim olduğu ortaya çıktı

Vatandaşlar havaya saçılan 1 dolarlık banknotları toplamaya çalışırken adeta birbirini ezdi. Bu görüntülere sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda tepki gelirken, bu kargaşayı yaratanların Onlyfans içerik üreticileri olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada hızla yayılan bir videoda değişik kıyafetlerle yürüyen ve bu esnada havaya para saçan bir grup görüntülendi.

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Grubun Onlyfans içerik üreticileri olduğu ortaya çıktı. Paylaştıkları videonun üzerine "Taksim'de muhtaçlara dolar dağıtalım dersek" notunu düşen içerik üreticilerinin kendilerini takip eden vatandaşlara dolar attığı görülüyor.

HAZİRAN AYINDAN BU YANA TÜRKİYE'DE YASAKLI

Türkiye, yetişkin içerik platformu OnlyFans için haziran ayında erişim engeli kararı aldı. Erotik içerik üreticileri ve onların takipçileri tarafından kullanılan sosyal medya platformu OnlyFans'ın kapatılması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet kampanyası başlatılmıştı.

Şikayetler sonucunda OnlyFans, Türkiye'de yasaklandı.

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