Taksim’de kadınlar bir erkek için saç saça baş başa dövüştüler

İstanbul Taksim'de, bir kadın partnerini başka bir kadınla birlikte görünce olaylar karıştı.

Kadın, partneri ve yanındaki kadına saldırırken, olay yerinde bulunan vatandaşlar araya girdi.

Küfürlerin etrafta dolaştığı bu olayda, taraflar zorlukla yatıştırıldı.

Olay, kameralar tarafından kaydedilirken, hiçbir taraf diğerinden şikayetçi olmadı.

Beyoğlu'nun Taksim bölgesindeki Şehit Muhtar Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde gece saat 03.00'te yaşanan olaya göre, bir kadın partnerini başka bir kadınla sokakta görüyor.

Bu duruma sinirlenen kadın, partnerinin yanındaki kadına doğru "Buraya gel, beni bırakır mısınız?" diyerek saldırmaya başlıyor.

ERKEKLER KADINLARIN KAVGASINA MÜDAHALE ETTİ

Kavganın büyüdüğünü gören çevredeki erkekler, hem kavga eden kadınlara hem de kadının arkadaşlarına müdahale etmeye çalıştı.

Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada, dört kadın güçlükle sakinleştirildi.

Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Ancak taraflar, birbirlerinden şikayetçi olmadılar.