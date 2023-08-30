Taksim’de öğretmenlere ters kelepçe ve gözaltı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde taban maaş hakkı için Türkiye Özel Okullar Derneği önünde eylem yapmak isteyen özel okul öğretmenlerine polis müdahale etti. Öğretmenler ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Taksim’de öğretmenlere ters kelepçe ve gözaltı

Özel sektörde çalışan eğitim emekçilerinin Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası öncülüğünde, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan Türkiye Özel Okullar Derneği merkezinin önüne yapmak istediği yürüyüş polis engeliyle karşılaştı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, yaşadıkları sömürü koşulları ve haksızlıklara son verilmesini isteyen öğretmenler, İstiklal Caddesi üzerinde polis müdahalesine uğradı.

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ÖĞRETMENLERE TERS KELEPÇELİ GÖZALTI

"Öğretmene değil patronlara barikat" diye slogan atan ve yürüyüşlerine izin verilmeyen öğretmenler, polis tarafından ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Uzun süre abluka altında kalan eğitim emekçilerinden yaklaşık 30 kişi gözaltına alınarak Vatan Emniyet'e götürüldü.

Gözaltı görüntüleri sendikanın sosyal medya hesabından "Öğretmenler ters kelepçe ile gözaltına alınmaya başlandı! Yaşasın haklı mücadelemiz! Yaşasın meslek onurumuz! Mücadele dersini öğretmenler verecek!" ifadeleriyle paylaşıldı.

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