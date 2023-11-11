Taksim'de önce hava karardı sonra sağanak yağış başladı

Meteorolojinin kent genelinde yaptığı sağanak yağış ve şiddetli fırtına uyarılarının ardından Taksim'de önce gökyüzü karardı ardından sağanak yağış başladı. Kısa süreli etkili olan sağanak yağış ve fırtınada vatandaşlar zor anlar yaşadı.

KAYNAK: İHA
Taksim'de önce hava karardı sonra sağanak yağış başladı

Meteorolojiden yapılan şiddetli fırtına ve sağanak yağış uyarılarının ardından mega kent İstanbul'da aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Sağanak yağış yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından olan Taksim'de de etkisini gösterdi.

aw074634-02.jpg

Taksim’de önce gökyüzü karardı sağanak yağış başladı.

Kimi vatandaşlar yağmurdan şemsiyelerini kullanarak korunurken, sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Kimisi ıslanmamak için kıyafetlerle kafalarını kapatırken, kimisi de dükkan ve duraklara sığındı. Yağmur kısa süre sonra etkisini kaybetti.

Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Son Haberler
Emre Ulaş’tan ‘taraf değil hakem’ karikatürü Karikatür
Emre Ulaş’tan ‘taraf değil hakem’ karikatürü
Girona İspanya'yı fethediyor. Bu maçı da kazandılar Spor
Girona İspanya'yı fethediyor. Bu maçı da kazandılar
Sultangazi’de fırtına çatıyı yerinden söktü! Çamaşır İpinde asılı kaldı… Gündem
Sultangazi’de fırtına çatıyı yerinden söktü! Çamaşır İpinde asılı kaldı…
Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i belli oldu Spor
Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i belli oldu
Atatürk Olimpiyat'ta asıl fırtına Karagümrük. Volkan Aliakar yazdı Spor
Atatürk Olimpiyat'ta asıl fırtına Karagümrük. Volkan Aliakar yazdı
Kore Gazisi Tosun, son yolculuğuna uğurlandı Yaşam
Kore Gazisi Tosun, son yolculuğuna uğurlandı