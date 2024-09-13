Taksim’de taksimetre açmayan taksilere ceza

İstanbul Taksim Meydanı'nda turizm polislerinin yaptığı ticari taksi denetiminde 2 şoföre taksimetre açmadığı, müşteriyle pazarlık yaptığı ve araç ruhsatı olmaması nedeniyle para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı turizm polisleri tarafından Taksim Meydanı'nda taksicilere yönelik denetim yapıldı. Denetimde araçlar durdurularak, şoförlerin belgeleri incelendi. Şoförlerin emniyet kemeri takıp takmadıkları, taksimetre açıp açmadıkları ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yapıldı. Öte yandan polis ekipleri tarafından taksi kullanan turistlere bindikleri araçlarda taksimetreye dikkat etmelerine yönelik uyarı yapıldı.

2 SOFÖRE PARA CEZASI

Yapılan denetimlerde bir taksi şoförüne taksimetre açmayıp müşteriyle pazarlık yaptığı için 3 bin 135 lira, başka bir şoföre ise aracının ruhsatının olmaması sebebiyle 6 bin 430 lira para cezası kesildi. Para cezası kesilen iki araç trafikten men edildi.