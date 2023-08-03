Taksim'deki denetimde 4 taksiye ceza kesilirken araçlar bağlandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri tarafından Taksim Meydanı'nda taksicilere yönelik denetim yapıldı. Denetimde araçları durdurarak taksi şoförlerinin ehliyet, ruhsat, çalışma belgesi ve belediye ruhsatlarını inceleyen ekipler, şoförlerin emniyet kemerini, taksimetre açıp açmadıklarını, yolcu seçip seçmediklerini de denetledi.

4 taksi şoförüne 4 bin 64 TL para cezası kesildi. Ceza kesilen araçlar bağlanarak çekici ile çekildi. Ceza kesilen şoförlerden bazıları polis ekipleri ile tartışırken, o anlar kameraya yansıdı.

Taksi şoförü Burhan B., cezaya tepki göstererek, "Değişime gidiyoruz diyoruz, ceza yiyoruz. Yabancıya ben yabancı dilim yok ki anlatayım. 'Kardeş ben değişime gidiyorum, arkadaki arabaya git' dedim. Geldim, arabamı bağlıyorlar" şeklinde konuştu.