Taksimetreyi açmayan taksici uyarı alınca olay çıkardı

İstanbul Kadıköy’de İstanbul Havalimanı’na taksimetre açmadan yolcu götürmek isteyen ve bu konuda müşteriyle pazarlık yaptığı iddia edilen taksi şoförü, kendisini uyaran kişiyle kavga etti. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

KAYNAK: DHA
Taksimetreyi açmayan taksici uyarı alınca olay çıkardı

Olay, Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy’den İstanbul Havalimanı’na gitmek isteyen yolcuyu taksimetre açmadan 900 TL’ye götürmek isteyen taksi şoförünü bir başka vatandaş, İstanbul Havalimanı’nın 900 TL tutmayacağını söyleyerek uyardı. Bu sırada taksi şoförü ile kendisini uyaran kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında engelli olduğu iddia edilen yaşlı bir kişi, taksi şoförü ile tartışan kişiye tepki gösterdi. Bunun üzerine taksi şoförü ile tartışan kişi, yaşlı adamın üzerine yürüdü. Bu durumu gören taksi şoförü de, daha önce kendisini uyaran sonra da yaşlı adamın üzerine yürüyen kişiyle kavgaya tutuştu. Vatandaşların araya girip ayırmaya çalıştığı kavga cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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