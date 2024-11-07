Taksim'i su bastı, trafikte aksamalar yaşandı

Kaynak: İHA
Taksim'i su bastı, trafikte aksamalar yaşandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Taksim'de çalışma yapan iş makinesinin su borusu patladı. Patlamanın sonucunda meydan sular altında kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Taksim'de çalışmalar esnasında iş makinesinin su borusu patladı. Patlamanın sonucunda meydan sular altında kaldı. Vatandaşlar, su birikintilerinin üzerinden geçmekte zorlandılar.

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Meydanın bir kısmı sular altında kaldı. Gündüz vakti yapılan çalışmada Taksim meydanındaki vatandaşlar zor anlar yaşadı. Suyun patladığı kısım iş makinesi tarafından kapatılarak suyun yükselmesi önlendi. İSKİ ekipleri tarafından yapılan çalışmalar nedeniyle bölgede trafikte aksamalar yaşandı.

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Çalışmalar halen devam ediyor.

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