Taksiye bindi 70 km gittikten sonra ineceği yere varıp param yok diyen müşteri gündem oldu

Kaynak: Asayiş Berkemal
Taksiye bindi 70 km gittikten sonra ineceği yere varıp param yok diyen müşteri gündem oldu
Bir taksici, İstanbul'da 70 km yol yaptıktan sonra parası olmadığını söyleyen yolcuyu video çekerek ifşa etti

İstanbul'da yaşanan olayda, bir taksici, 70 km yol yaptıktan sonra parası olmadığını iddia eden bir yolcuyu video çekerek ifşa etti. Taksici, yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaşarak yolcunun tavrını eleştirdi. Videoda taksici, "Bu namussuzu almayın, 70 km yol yaptım 1.200 lira yazdı. Diyor ki 'param yok'" şeklinde konuşarak yaşadığı durumu anlattı. Taksicinin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayılarak birçok kişi tarafından paylaşıldı ve geniş yankı uyandırdı.

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