Talep toplama tarihleri belli oldu. Borsaya 3 yeni şirket geliyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret AŞ, Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ'nin ilk halka arzına onay verdiğini açıklamıştı.

ALTINKILIÇ GIDA NE ZAMAN HALKA ARZ EDİLECEK?

Altınkılıç Gıda’nın halka arzı için talep toplama tarihi 29-30 Mayıs olarak açıklandı.

Altınkılıç Gıda'nın 78 milyon 115 bin lira olan sermayesinin 112 milyon liraya bedelli artırımı sırasında oluşan 33 milyon 885 payın halka arzı yapılacak.

Deniz Yatırım liderliğinde, borsada satış yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda paylar 22,98 lira sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Şirketin halka arz büyüklüğü 778 milyon lira, halka açıklık oranı yüzde 30,25 olarak belirlendi.

YİĞİT AKÜ'DE TALEP TOPLAMA TARİHİ NE ZAMAN?

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ halka arzında 29-30-31 Mayıs tarihlerinde talep toplama olarak açıklandı.

Yiğit Akü'nün 250 milyon lira olan sermayesinin 300,5 milyon liraya bedelli artırımı sırasında oluşan 50,5 milyonlira pay ile mevcut ortaklardan Hamit Yiğit'in sahip olduğu 10,5 milyon lira, Mahmut Yiğit'in sahip olduğu 7 milyon lira ve Eyüp Yiğit'in sahip olduğu 7 milyon lira nominal değerli paylar olmak üzere toplam 75 milyon lira pay halka arz edilecek.

Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin konsorsiyum liderliğinde yapılacak halka arzda, 1 lira nominal değerli paylar 34,68 lira sabit fiyat üzerinden satışa çıkması onaylandı.

Halka arzın büyüklüğü 2 milyar 601 milyon lira, açıklık oranı yüzde 24,96 olacak.

HOROZ LOJİSTİK İÇİN 29-30-31 MAYIS'TA TALEP TOPLANACAK

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret AŞ halka arzında 29-30-31 Mayıs tarihlerinde sabit fiyat ile talep toplanmasına karar verildi.

Horoz Lojistik'in 72 milyon 488 bin 84 lira olan sermayesinin 90 milyon 488 bin 84 liraya bedelli artırımı sırasında oluşan 18 milyon lira pay ile mevcut ortağı Taner Horoz'a ait 2,5 milyon lira nominal değerli (B) grubu paylar olmak üzere toplam 20,5 milyon lira pay halka arza konu edilecek.

Taner Horoz'a ait 4,1 milyon TL nominal değerli (B) grubu paylar toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde halka arz edilecek.

Ek satışla birlikte halka arz edilen miktar 24,6 milyon lirayı görecek. Halka arzın büyüklüğü ek satış dahil 1 milyar 353 milyon lira olarak belirlendi.

QNB Finansinvest konsorsiyum liderliğinde gerçekleşecek halka arzda, 1 lira nominal değerli paylar 55 lira sabit fiyat üzerinden satışa yapılacak.

Yüzde 75 yurt içi bireysel, yüzde 25 yurt içi kurumsal yatırımcılara yapılacak satışlar sonucunda halka arz oranı ek satış tahil yüzde 27,19 olacak.

Şirket halka arz gelirinin yüzde 10-15’lik kısmını elektrikli araç satın alımı, yüzde 10-15’lik kısmını güneş enerjisi santrali, yüzde 20-25’lik kısmını e-ticarete yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi, yüzde 5-10’luk kısmını depoculuk ve lojistik hizmetlerinin geliştirilmesi ve yüzde 40-45’lik kısmını işletme sermayesi finansmanında kullanılmasına karar verildi.