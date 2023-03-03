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Taliban’dan Avrupa’ya büyükelçilik çağrısı

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Afganistan'daki büyükelçiliklerini yeniden açmasını istedi.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 12:47
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Taliban, Avrupa ülkelerinin Afganistan'daki büyükelçiliklerini açmasını istedi

Taliban’dan Avrupa’ya büyükelçilik çağrısı
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Muttaki, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde, AB Afganistan Özel Temsilcisi Tomas Niklasson ve beraberindeki heyetle görüştü.

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmed, görüşmenin içeriğine dair kişisel Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Ahmed, Muttaki'nin Afganistan ile AB ülkelerinin diplomatik ilişkilerinin geliştirilmesi adına gerekli adımların atılması ve AB ülkelerinin Kabil'deki büyükelçiliklerini yeniden açmaları için teşvik edilmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

Ahmed, ayrıca Muttaki'nin AB'nin Afganistan'a sağladığı insani yardımlar nedeniyle teşekkür ettiğini kaydetti.

Taliban yetkilisinin verdiği bilgiye göre, AB Özel Temsilcisi Niklasson ise Taliban'ın yönetime gelmesiyle Afganistan'da güvenliğin sağlandığını ve yolsuzlukla mücadelede ciddi adımların atıldığını ifade etti.

Niklasson, ayrıca Afganistan'a yönelik insani yardımları sürdüreceklerini belirtti.

AB ülkeleri, 15 Ağustos 2021'de Taliban'ın Afganistan yönetimine gelmesiyle buradaki büyükelçiliklerini kapatmıştı. (AA)

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