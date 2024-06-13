Taliban isimleri değiştiriyor

Taliban, bazı yerel Dari ve Peştuca isimleri iptal ederek çoğu Afgan'ın konuşamadığı Arapça isimleri getirdi. Bu arada Afgan siyasi figürlerini onurlandıran önemli noktalar, ülkeyle hiçbir bağlantısı olmayan tarihi İslami figürleri anmak amacıyla yeniden adlandırıldı.



Taliban'ın isim değiştirme kampanyası, bazı Afganların katı İslamcı grubu yerli kültürel kimlikleri ortadan kaldırmaya çalışmakla suçlamasıyla eleştirileri tetikledi.



Kamuya açık yerlerin adlarının değiştirilmesinin uzun süredir oldukça tartışmalı olduğu, rakip ve hatta savaşan etnik, dini ve siyasi gruplar arasındaki çatışmanın bir yan ürünü olduğu iddia ediliyor.

Washington merkezli Atlantik Konseyi kıdemli üyelerinden Hameed Hakimi, Taliban'ın "zafer anlatılarını sadık yandaşlarına yansıtmak ve aynı zamanda düşmanlarının kalıntılarını ortadan kaldırmak için yerleri ve kurumları yeniden adlandırdığını" savunuyor.