Talihsiz adamın hayatı kabusa döndü. Dolandırıcıların son yöntemi ortaya çıktı

Kaynak: ATV Haber
Talihsiz adamın hayatı kabusa döndü. Dolandırıcıların son yöntemi ortaya çıktı

Dolandırıcıların son yöntemi talihsiz bir adamın hayatını kabusa çevirdi. Sürekli ‘Beni neden arıyorsun’ şeklinde telefonlar alan Murat Sevim’in numarasının dolandırıcılar tarafından kopyalandığı ortaya çıktı. Sürekli küfür yediğini belirten Sevim, müşterilerinden gelen aramaları bile açamadığını söyledi.

Kuaförlük yapan Murat Sevim, bir süredir gelen aramalara bir türlü anlam veremedi. Zaman zaman küfür yiyen ve ‘Beni neden arıyorsun?’ şeklinde telefonlar alan Sevim’in dolandırıcıların kurbanı olduğu ortaya çıktı.

ATV Haber’de yer alan habere göre Sevim’in cep telefonu numarası haberi olmadan kopyalandı. Sevim’in numarasından hiç tanımadığı numaralara aramalar giderken tuzağa düşenlerin hesaplarındaki paraların çalındığı ortaya çıktı.

Sevim yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Bana sürekli 'Beni neden arıyorsun' diye aramalar gelmeye başladı. Ben şimdi beni arayan müşterilerin telefonlarını bile şüpheyle açıyorum. Açmak istemiyorum çünkü kötü bir muameleyle karşılaşıyorum. Açıyorlar, direkt küfrediyorlar. Benim dolandırıcı olduğumu düşündü. Ben dolandırıcı olmadığımı, esnaf olduğumu söylememe rağmen bana ağza alınmayacak küfürler ediyorlar."

Gelen aramalardan telefonu susmayan Murat Sevim, "Ben de mağdurum karşı taraf da mağdur" diye isyan ederken savcılığa giderek şikayette bulundu.

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