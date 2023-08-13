Talisca Arabistan'ı karıştırdı. Ronaldo bile müdahale edemedi

Editör: Ufuk Cingöz

Ronaldo ve Talisca'nın formasını giydiği Al Nassr, Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al Hilal'i 2-1 yenerek Arap Kulüpler Şampiyonası'nda kupanın sahibi oldu.

Normal süre 1-1 sona ererken, uzatmalarda Portekizli yıldız Ronaldo attığı golle takımına şampiyonluğu getirdi.

Kupa zaferi sonrası Talisca, Al Nassr bayrağını orta sahaya dikmek isterken ortalık karıştı.

Rakip oyuncular Beşiktaş'ın eski yıldızına engel olmak isterken arbede yaşandı.

Ancak Talisca bayrağı rakiplerine vermeyerek Al Nassr bayrağını orta sahaya dikti.

Ronaldo başta olmak üzere diğer oyuncular yaşananları şaşkınlıkla izledi.

SOUNESS KADIKÖY'E DİKMİŞTİ

Bilindiği gibi Galatasaray Teknik Direktörü Graeme Souness, 1996 yılında Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası finalinde Kadıköy'e sarı-kırmızılı bayrağı dikmiş ve hareket büyük yankı uyandırmıştı.