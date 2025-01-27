Talisca Fenerbahçe formasını giydi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı renklerine bağladı. Brezilyalı oyuncu İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı kadrosuna kattı. Oyuncu İstanbul'a geldi. Talisca ilk olarak Fenerbahçe forması giyerek poz verdi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Fenerbahçe Kulübü, Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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KARİYERİNDE 9 KUPASI VAR

Anderson Talisca, kariyeri boyunca toplam 9 kez kupa sevinci yaşadı. Beşiktaş formasıyla 1 kez Süper Lig şampiyonu olan Brezilyalı yıldız, 2 Portekiz Ligi, 3 Portekiz Süper Kupa, 2 Portekiz Kupası ve 1 Çin Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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