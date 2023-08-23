Talisca golleri sıraladı Al Nassr tur atladı

Al Nassr, Talisca'nın golleriyle Asya Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı.

Talisca golleri sıraladı Al Nassr tur atladı

Uzun süredir Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olan, hatta Al Nassr'da kadro dışı bırakıldığı ileri sürülen Anderson Talisca, formasını giydi ve takımı Asya Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarına taşıdı.

Play off etabında tek maç üzerinden yapılan eşleşmede Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ahli Dubai ile kendi sahasında karşılaştı.

Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Marcelo Brozovic gibi yıldızları kadrosunda bulunduran Al Nassr'da geceye damgasını vuran isim Talisca oldu.

Talisca, 11. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi.

Al Ahli Dubai, 18 ve 46. dakikalarda Yahya Alghassani ile durumu 2-1 yaptı.

Al Nassr, 88'de Sultan Al-Ghanam ile skoru eşitledi.

90+5'te ise Anderson Talisca, kafa golüyle takımını 3-2 öne geçirdi.

90+7'de Marcelo Brozovic sahneye çıktı ve attığı golle skoru ilan etti. Al Nassr sahadan 4-2 galip ayrıldı.

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