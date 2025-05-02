Talisca krizi ortaya çıktı! Bizzat Suudiler duyurdu

Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan kadrosuna kattığı ve ortaya koyduğu performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Anderson Talisca için Suudi Arabistan'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Yıldız oyuncunun, kulübü Al Nassr'dan ayrılmasının ardındaki temel neden de belli oldu.

ANDERSON TALISCA'NIN AYRILIĞI STEFANO PIOLI'DEN KAYNAKLANMIŞ

Arriyadiyah'ta yer alan habere göre; Anderson Talisca'nın yıldızı, Eylül 2024'te takımın başına getirilen Al Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli ile barışmadı. Yıldız 10 numaranım, Pioli'nin takımında oynamayı reddettiği iddia edildi.

Talisca'nın Pioli'nin teknik ekibi tarafından yaptırılan çalışmaların soru işaretleriyle dolu olduğunu düşündüğü de haberde belirtildi.