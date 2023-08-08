Talisca'dan Şenol Güneş'in sözlerine yalanlama

Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca, "Son zamanlarda çıkan yalan haberlerin aksine herhangi bir transfer görüşmesi yapmadım" dedi

Talisca'dan Şenol Güneş'in sözlerine yalanlama

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Bir süredir adı Süper Lig adı ekipleriyle anılan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geleceğine dair çıkan iddialara yanıt verdi

Talisca yaptığı açıklamada "Son zamanlarda çıkan yalan haberlerin aksine herhangi bir transfer görüşmesi yapmadım. Ayrıca Al-Nassr'dan ayrılmaya niyetim yok. Burada mutluyum ve kontratımı 3 yıl yeniledim. Önümüzdeki sezona odaklanmaya devam ediyorum" ifadelerine yer verdi.

ŞENOL GÜNEŞ GELMEK İSTİYOR DEMİŞTİ
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş dün yaptığı açıklamada "Talisca ile görüntülü konuştum. Çok özlediğini ve gelmek istediğini söyledi ama fiyat 10 milyon eurodan aşağı değil. Talisca, almak taraftara daha farklı bir heyecan katar. Alınsa başka oyuncu almaya gerek yok çünkü fazla mevkiyi alternatif haline getiriyor. O tarza daha uygun fiyata farklı bir oyuncu bulursan yine alırız. Talisca 'Orta yol bulalım, gelmek istiyorum' dedi. Ama istemek başka, gerçekler başka bir şey" demişti.

PERFORMANSI
2021’den beri Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr forması giyen Talisca 64 maçta 44 gol 8 asist kaydetti.

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON OLMUŞTU
Brezilyalı futbolcu 2016-2018 yılları arasında ligimizde Beşiktaş forması giyen Talisca burada çıktığı 80 maçta 37 gol 14 asistlik gol katkısı sağlamış ve bir şampiyonluk yaşamıştı

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